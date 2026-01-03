"التعاون الإسلامي" تشيد بمؤتمر الرياض حول اليمن وتثمّن دور المملكة في دعم الحوار

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر شامل في العاصمة الرياض، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية، بهدف مناقشة الحلول العادلة للقضية الجنوبية.
وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تقديره لهذه الخطوة، مؤكدًا أن استضافة المملكة للمؤتمر تعكس سياستها الرشيدة، وحرصها على نبذ العنف ولمّ الشمل، وإعلاء صوت السلام في المنطقة.
وشدد الأمين العام على أن الحوار الوطني الشامل والصادق هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار شامل في اليمن، مؤكدًا أن معالجة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، لا يمكن أن تتم إلا من خلال التفاهم والتوافق، وبما يُراعي أبعادها التاريخية والاجتماعية، ويجنّب البلاد مزيدًا من التشرذم والانقسام.
كما أكد أن وحدة اليمن وأمنه واستقراره تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة في دعم الشرعية اليمنية، ورعايتها لمسارات الحوار.
ودعا "طه" جميع المكونات اليمنية إلى المشاركة الإيجابية والبنّاءة في المؤتمر، بما يخدم مصلحة اليمن العليا، ويعزز السلم والاستقرار في الإقليم.