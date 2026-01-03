"التعاون الإسلامي" تشيد بمؤتمر الرياض حول اليمن وتثمّن دور المملكة في دعم الحوار

وشدد الأمين العام على أن الحوار الوطني الشامل والصادق هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار شامل في اليمن، مؤكدًا أن معالجة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، لا يمكن أن تتم إلا من خلال التفاهم والتوافق، وبما يُراعي أبعادها التاريخية والاجتماعية، ويجنّب البلاد مزيدًا من التشرذم والانقسام.