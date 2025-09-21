"عواقب وخيمة بانتظاركم إذا رفضتم".. ما أهمية قاعدة باغرام الأفغانية لأميركا؟

وأشار ترامب إلى إجراء محادثات مع أفغانستان، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيرسل قوات لاستعادة القاعدة بالقوة، وتصريحه بأن "أفغانستان ستعرف ماذا سأفعل إذا لم تمتثل"، يعكس نهجًا غامضًا يثير التكهنات، وحتى لو وافقت طالبان على عودة أمريكية عبر مفاوضات، فإن حماية القاعدة ستظل تحديًا معقدًا بسبب التهديدات الأمنية المتعددة.