القبض على وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه محمود قريشي في إسلام أباد

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن انقساماً بين قريشي؛ وأيوب؛ قد تصاعد عقب القبض على عمران خان؛ في 5 أغسطس الجاري، حيث يحاول كل من نائب رئيس الحزب وأمينه العام خلافة عمران خان؛ في زعامة الحزب.