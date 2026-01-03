قوة "دلتا".. هذا ما نعرفه عن الوحدة السرية التي اعتقلت "مادورو"

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، عن اعتقال نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد، واحدة من أكثر اللحظات غموضًا في تاريخ العلاقات الأميركية مع أميركا اللاتينية، بعدما جاء الإعلان مفاجئًا وخاليًا من التفاصيل العملياتية.