"بوتين" يتعهد بزيادة الإنتاج الصناعي العسكري للاستجابة لحاجات الجيش في أوكرانيا

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، بزيادة الإنتاج الصناعي العسكري للاستجابة لحاجات القوات في أوكرانيا.
وقال "بوتين" في فيديو قصير بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن"، عشية مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا: "إن جيشًا وبحرية عصريين وفعالين هما ضمانة لأمن روسيا وسيادتها، وضمانة لنموها المستقر ومستقبلها"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "لذلك سنولي كما من قبل اهتمامًا بالمقام الأول لتعزيز قدراتنا الدفاعية، وقيادة التطوير المتوازن والعالي النوعية لكل مكونات القوات المسلحة، من خلال تجهيز الجيش بأنظمة ضاربة جديدة وأجهزة استطلاع واتصال ومسيرات وأنظمة مدفعية".