"بوتين" يتعهد بزيادة الإنتاج الصناعي العسكري للاستجابة لحاجات الجيش في أوكرانيا

وقال "بوتين" في فيديو قصير بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن"، عشية مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا: "إن جيشًا وبحرية عصريين وفعالين هما ضمانة لأمن روسيا وسيادتها، وضمانة لنموها المستقر ومستقبلها"، وفقًا لـ"فرانس برس".