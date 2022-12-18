قتيل و17 جريحًا في أحداث شغب داخل سجن كرج شمالي إيران

وفي التفاصيل، نقلت "إيران إنترناشيونال" معلومات تفيد بأن هذا السجين يبلغ من العمر 31 عامًا، وقتل في القاعة الرابعة بسجن كرج المركزي، وبحسب هذه المعلومات، فقد قُتل السجين برصاصة أطلقت عليه من مسافة مترين من الخلف، وتم نقل 4 سجناء آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم برصاص صيد والرصاص الحي خلال اشتباكات السجن.