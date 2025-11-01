الخارجية الروسية: موسكو تجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين السوريين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن موسكو تجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين السوريين في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نشاطًا دبلوماسيًا متزايدًا.