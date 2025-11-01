الخارجية الروسية: موسكو تجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين السوريين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن موسكو تجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين السوريين في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نشاطًا دبلوماسيًا متزايدًا.
وقال فيرشينين في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "لدينا اتصالات مكثفة للغاية مع الممثلين السوريين مؤخرًا، كما عقدت اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي دورة جديدة هنا، وهو حدث مهم يعكس عمق الشراكة بين البلدين".
وشهدت الأسابيع الماضية محادثات رفيعة المستوى في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع في 15 أكتوبر الماضي، حيث ناقشا ملفات القواعد العسكرية الروسية في سوريا وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن المباحثات تناولت التعاون في قطاعات الطاقة، والنقل، والسياحة، والصحة، إلى جانب مشاريع ثقافية وإنسانية مشتركة.
كما أعرب وزير المالية السوري محمد برنية عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين دمشق وموسكو، مؤكدًا أن أمام روسيا فرصًا واسعة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا في جميع القطاعات الاقتصادية.