واشنطن ترسل الحاملة "أيزنهاور" وطراد صواريخ ومدمرات و9 أسراب طائرات لدعم إسرائيل

وقال أوستن في بيان وزارة الدفاع: "لقد وجهت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور) بالبدء بالتحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، كجزءٍ من جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع نطاق هذه الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل".