في أول خطاب له بصفته ملكًا.. "تشارلز الثالث": سأحمل عهد الملكة إليزابيث معي

وقال الملك تشارلز الثالث إنه سيحمل "عهد الملكة إليزابيث" معه، مؤكدًا في خطابه الأول للشعب البريطاني أنه "فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا، وقيمنا ستظل ثابتة". مضيفًا: "سأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا".