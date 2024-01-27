تقليص مساحة غزة 20%.. رئيس "الوطني الفلسطيني" يحذّر من جريمة جديدة للاحتلال

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد "فتوح"، في بيان صحفي، صدر عنه اليوم السبت، أن أي إجراء من هذا النوع مُدان، ويعتبر عدوانًا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، و"ترانسفير" قسريًّا بحق السكان الفلسطينيين، وتعديًا ضرَب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي هدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني.