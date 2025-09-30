"تسعى لزعزعة وحدة التكتل" .. المستشار الألماني: أوروبا لم تعد في سلام مع روسيا

في تصعيد لافت، حذر المستشار الألماني فريدريش ميرز، في مدينة دوسلدورف، من أن أوروبا لم تعد تعيش في سلام مع روسيا، رغم أنها ليست في حالة حرب، وأعلن ميرز تحذيره خلال فعالية إعلامية، حيث رسم صورة قاتمة للوضع الجيوسياسي، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا تهدف إلى تقويض الديمقراطية والحرية في القارة الأوروبية، ويعكس التحذير تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، مع تزايد الضغوط لدعم أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا.