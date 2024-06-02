بالفيديو .. "ترامب" للملاكم الروسي "حبيب محمدوف": سأوقف الحرب في غزة

يُذكر أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بدأت يوم 7 أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن، وراح ضحيتها أكثر من 36 ألف قتيل، أغلبهم مدنيون.