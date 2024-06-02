بالفيديو .. "ترامب" للملاكم الروسي "حبيب محمدوف": سأوقف الحرب في غزة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للملاكم الروسي الشهير حبيب نور محمدوف أنه سيوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقائهما أمس الأحد على هامش حدث "UFC 302" في نيويورك.
وفي التفاصيل، قوبل ترامب بتصفيق حار لحظة دخوله إلى (Prudential Center) في نيويورك لمتابعة حدث "UFC 302"، الذي كان من أبرزه النزال الرئيسي الذي جمع بين الروسي إسلام ماخاتشييف والأمريكي داستن بوارييه.
وشوهد الرئيس السابق وهو يتحدث مع حبيب بعد نهاية نزال صديقه إسلام ماخاتشييف، وقال البطل الروسي السابق لترامب: "أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين"، ليرد المرشح الرئاسي الأمريكي: "سوف نوقف ذلك.. سأوقف الحرب".
وفاز إسلام ماخاتشييف في بطولة UFC 302 بالإخضاع قبل أن يظهر بطل العالم للوزن الخفيف وهو يصلي فوق عَلَم فلسطين، وفقًا لـ"العربية نت".
يُذكر أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بدأت يوم 7 أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن، وراح ضحيتها أكثر من 36 ألف قتيل، أغلبهم مدنيون.