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رئيس أركان حرب الجيش المصري يعلن من ليبيا استعداد بلاده لإنشاء جسر جوي

لدعم وتقديم كل المساعدات الممكنة وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ
رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أسامة عسكر
رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أسامة عسكر

توجّه رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أسامة عسكر، إلى ليبيا حيث استقبله القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر.

واستقبل "حفتر" رئيس أركان حرب الجيش المصري في مدينة بنغازي، حيث قدّم الفريق أسامة عسكر واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.

وأكد "عسكر" استعداد القوات المسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا، وتقديم كل المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ.

وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، الحداد 3 أيام؛ تضامنًا مع ضحايا الزلزال في المغرب، والعاصفة "دانيال" في ليبيا، وقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعازي في ضحايا الكارثتين.

ووجّه الرئيس المصري القوات المسلحة خلال اجتماع مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب الجيش المصري بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

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