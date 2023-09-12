رئيس أركان حرب الجيش المصري يعلن من ليبيا استعداد بلاده لإنشاء جسر جوي

وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، الحداد 3 أيام؛ تضامنًا مع ضحايا الزلزال في المغرب، والعاصفة "دانيال" في ليبيا، وقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعازي في ضحايا الكارثتين.