غزة تحت وطأة منخفض وأمطار غزيرة.. 12 وفاة وانهيار منازل وغرق آلاف خيام النازحين

وأدى المنخفض أيضًا إلى غرق مخيمات كاملة في منطقة المواصي بخان يونس، وتضرر مناطق واسعة في "البصة والبركة" بدير البلح، و"السوق المركزي" في النصيرات، فضلًا عن منطقتي "اليرموك والميناء" في مدينة غزة.