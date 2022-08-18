صحيفة أمريكية: المطالب الإيرانية تعيق جهود إحياء الاتفاق النووي

ووفق روسيا اليوم قال فريق التفاوض الإيراني إنه من الأمور الأساسية الأخرى في الرد الإيراني على المقترح الأوروبي، التأكيد بأن الشركات الغربية التي تستثمر في إيران ستتم حمايتها إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى، كما فعلت في عهد ترامب، كما طرحت إيران آليات في الاتفاق من شأنها أن تسمح لطهران بزيادة أنشطتها النووية بسرعة إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق.