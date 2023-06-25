بيلاروسيا تتهم بولندا وليتوانيا بتدريب ودعم مقاتلين للقيام بانقلاب فيها

وكشف "بيتشيك" أن تدريب هؤلاء المسلحين يتم على أساس القوات الخاصة والمجموعات المسلحة. وأضاف: "بعد تلقيهم التدريبات الأساسية يتم اختبار المسلحين في ميدان المعركة شرقي أوكرانيا، وبعد ذلك يعودون، ويصبحون مدربين، ويقومون بالإعداد لهجمات إرهابية، ويطورون خططًا لغزو مسلح لإقليم جمهورية بيلاروسيا، بدعم من الجيوش النظامية لتلك البلدان التي تحتضنهم".