"سننصب مقذوفات مماثلة".. "بوتين" يحذر أمريكا من نشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا

وفي خطاب ألقاه اليوم (الأحد)، أمام بحارة من روسيا والصين والجزائر والهند بمناسبة يوم البحرية الروسية في العاصمة الإمبراطورية السابقة سانت بطرسبرغ، قال "بوتين": إن الولايات المتحدة تخاطر بتصعيد أزمة صواريخ على غرار الحرب الباردة مع هذه الخطوة، وفقاً لـ"رويترز".