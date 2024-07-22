"إرث لا مثيل له".. ماذا قالت "هاريس" عن "بايدن" في خطابها الأول بعد تنحيه؟

وحصلت "أمناء مستقبل إلى الأمام"، وهي لجنة العمل السياسي الديمقراطية الرئيسية التي تعمل بمباركة البيت الأبيض، على تعهدات بقيمة 150 مليون دولار من المانحين الديمقراطيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية، منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن قراره بعدم السعي لإعادة انتخابه، بحسب ما قال مساعد كبير للجنة مضيفاً: "إن هذه الالتزامات جاءت من مانحين كانوا إما غير ملتزمين أو غير متأكدين أو متوقفين سابقاً، وستواصل لجنة مستقبل إلى الأمام العمل لضمان هزيمة دونالد ترامب في هذا الانتخاب وعدم شعور الشعب الأمريكي أبداً بتلك العواقب الوخيمة".