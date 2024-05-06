بعد أمر إسرائيل لسكان بالمغادرة.. "الأونروا": لن نخلي مواقعنا في رفح

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم (الاثنين)، أنها لن تخلي مواقعها في رفح بغزة، متعهدة بالبقاء هناك لأطول فترة ممكنة لتقديم المساعدات، وذلك عقب أمر إسرائيل لسكان شرق رفح بمغادرتها فوراً.
وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب على منصة "إكس": "إن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين. وستكون العواقب مدمرة بالنسبة لـ 1.4 مليون شخص".
وكانت "الأونروا" محل هجوم من جانب إسرائيل، التي أعلنت أن بعضًا من موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن لجنة تحقيق دولية مستقلة خلصت إلى أنه ما من دليل على ذلك، وأن عمل الوكالة حيوي جدًا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.