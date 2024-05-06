بعد أمر إسرائيل لسكان بالمغادرة.. "الأونروا": لن نخلي مواقعنا في رفح

وكانت "الأونروا" محل هجوم من جانب إسرائيل، التي أعلنت أن بعضًا من موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن لجنة تحقيق دولية مستقلة خلصت إلى أنه ما من دليل على ذلك، وأن عمل الوكالة حيوي جدًا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.