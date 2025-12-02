"ترامب" يتوعد: الهجوم مصير كل دولة تهرّب المخدرات إلى أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أي دولة تسهّل تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفًا لهجوم عسكري أمريكي، في تصعيد لافت في لهجة الخطاب تجاه شبكات التهريب العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده ترامب مع فريق إدارته في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، حيث صرّح بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية": "أي جهة تقوم بتهريب الكوكايين إلى بلادنا ستكون معرضة للهجوم"، مشيرًا إلى كولومبيا كمثال.
وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مواصلة الولايات المتحدة عملياتها العسكرية لمكافحة تهريب المخدرات في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
ووفق تقارير رسمية، نفذت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 21 غارة منذ سبتمبر الماضي، استهدفت قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصًا.