"ترامب" يتوعد: الهجوم مصير كل دولة تهرّب المخدرات إلى أمريكا

ووفق تقارير رسمية، نفذت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 21 غارة منذ سبتمبر الماضي، استهدفت قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصًا.