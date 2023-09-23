من بينها سفيرة النيجر في فرنسا.. المجلس العسكري يصدر مذكرات تفتيش لـ 20 مسؤولاً سابقاً في الحكومة "المخلوعة"

هذه الشخصيات، بينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، "تعد هاربة"، وهي مطلوبة بسبب "تورُّطها" المزعوم في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.