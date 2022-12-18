العراق.. هجومٌ داعشي بعبوة ناسفة يُسقط عددًا من القتلى والجرحى في قوات الأمن

قُتِلَ 7 من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل، وجُرِحَ 3 آخرون في هجوم اليوم الأحد، استهدف آليةً تُقِلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونُسِبَ إلى تنظيم داعش؛ وفق مصدرين أمنييْن.
وأفاد مصدر أمني في كركوك، بأن "عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لناقلة تابعة للفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".
وأضاف -وفق الفرنسية- أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر، التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحًا: "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم؛ لكن مقاتلي تنظيم داعش ينشطون في المنطقة.
وأعلن العراق الانتصار على التنظيم الإرهابي، الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، في ديسمبر 2017.