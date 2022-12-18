العراق.. هجومٌ داعشي بعبوة ناسفة يُسقط عددًا من القتلى والجرحى في قوات الأمن

قُتِلَ 7 من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل، وجُرِحَ 3 آخرون في هجوم اليوم الأحد، استهدف آليةً تُقِلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونُسِبَ إلى تنظيم داعش؛ وفق مصدرين أمنييْن.