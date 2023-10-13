إنذار للسكان بالتحصن في المنازل.. قصف إسرائيلي لنقطة بجنوب لبنان وتحذير!

يشار إلى أنه منذ أطلقت حماس في السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ، ردّت إسرائيل بشن غارات مكثفة على قطاع غزة، وأرسلت تعزيزات إلى حدود القطاع، فضلًا عن الحدود الشمالية مع لبنان.