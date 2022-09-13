المخابرات الأمريكية: روسيا أنفقت سرًا 300 مليون دولار للتأثير على الأحداث العالمية

وفي التفاصيل، خططت موسكو لإنفاق مئات الملايين من الدولارات الإضافية كجزء من حملتها السرية لإضعاف الأنظمة الديمقراطية وتعزيز القوى السياسية العالمية التي يُنظر إليها على أنها تتماشى مع مصالح الكرملين، وفقًا للمراجعة، التي كلفت بها إدارة بايدن هذا الصيف، وفقًا للعربية نت.