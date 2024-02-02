بعد مقتل 3 عسكريين أمريكيين وتهديد "بايدن".. "رئيسي" يحذّر: سنردّ بقوة على من يتنمر!

وقال "رئيسي"، خلال زيارة إلى مقاطعة هرمزكان جنوب إيران: "قلنا مرات عديدة بأننا لن نبدأ أي حرب، ولكن إذا أرادت دولة أو قوة ظالمة التغطرس علينا، فإننا سنردّ بقوة على كل من يتنمّر علينا"؛ وذلك بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" بالعربية.