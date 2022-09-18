يحضرها 2000 شخصية دولية.. بريطانيا تستكمل الاستعدادات لإقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية

وللساعات الأربع والعشرين الأخيرة، يستمر توافد المشيعين لإلقاء النظرة الأخيرة على النعش، كما تتجمع الحشود في محيط كنيسة وستمنستر، التي ستقام فيها الجنازة الرسمية للملكة، والتي من المنتظر أن تشل الحركة في العاصمة لندن، وأن يتابعها المليارات حول العالم.