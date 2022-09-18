يحضرها 2000 شخصية دولية.. بريطانيا تستكمل الاستعدادات لإقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية

تستعد بريطانيا، اليوم (الأحد)، لاستكمال آخر الاستعدادات الخاصة بإقامة الجنازة الرسمية المهيبة المنتظرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية غداً، حيث يتهيأ الملك تشارلز الثالث لاستقبال القادة والزعماء الذين سيشاركون في المراسم.
وللساعات الأربع والعشرين الأخيرة، يستمر توافد المشيعين لإلقاء النظرة الأخيرة على النعش، كما تتجمع الحشود في محيط كنيسة وستمنستر، التي ستقام فيها الجنازة الرسمية للملكة، والتي من المنتظر أن تشل الحركة في العاصمة لندن، وأن يتابعها المليارات حول العالم.
ووجهت الدعوة لحضور الجنازة إلى ألفي شخصية، بينهم المئات من قادة العالم وملوك، منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والإمبراطور الياباني ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقاً لـ"فرانس 24".
وسيحضر قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا واليابان ودول أخرى، لكن لم توجه أي دعوة لقادة: روسيا، وأفغانستان، وبورما، وسوريا، وكوريا الشمالية.
وسيستقبل تشارلز البالغ 73 عامًا وهو الوريث الأكبر سنًا الذي يعتلي العرش، العشرات من المسؤولين الوافدين للمشاركة في الجنازة، وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن في قصر باكينغهام مساء اليوم.