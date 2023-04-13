وثائق أمريكية مسربة: صراع داخلي واسع بين المسؤولين الروس حول أوكرانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن مجموعة جديدة من الوثائق السرية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، التي سُربت عبر الإنترنت، تشير إلى "صراع داخلي واسع بشأن أوكرانيا بين المسؤولين الروس، بما في ذلك البعض داخل وزارة الدفاع الروسية وجهاز المخابرات".