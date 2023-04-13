وثائق أمريكية مسربة: صراع داخلي واسع بين المسؤولين الروس حول أوكرانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن مجموعة جديدة من الوثائق السرية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، التي سُربت عبر الإنترنت، تشير إلى "صراع داخلي واسع بشأن أوكرانيا بين المسؤولين الروس، بما في ذلك البعض داخل وزارة الدفاع الروسية وجهاز المخابرات".
وأضافت أن الوثائق الجديدة تشير أيضاً إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوزين لحضور اجتماع يُعتقد أنه عُقد في 22 فبراير؛ من أجل حل نزاع بشأن إمدادات الذخيرة".
وبينت الصحيفة أنها عرضت الوثائق الجديدة المكونة من 27 صفحة على العديد من المسؤولين الأمريكيين، الذين لم يشككوا في المعلومات، ولكنهم "لم يتحققوا من الوثائق بشكل مستقل".