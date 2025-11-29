إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي في باريس إثر إنذار بوجود قنبلة

كشفت قناة «فرانس إنفو» عن إخلاء المقر الرئيس لهيئة التلفزيون الفرنسي في العاصمة باريس، مساء اليوم السبت 29 نوفمبر، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.
وأوضحت القناة أن البرامج توقفت بشكل مفاجئ، عقب إجلاء جميع الموظفين والعاملين من مبنى الهيئة الواقع في الدائرة الخامسة عشرة من العاصمة الفرنسية.
وقال المذيع جان كريستوف غاليازي خلال البث المباشر: «سنضطر إلى إيقاف البث بسبب إنذار بوجود قنبلة»، وذلك بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار داخل المبنى.
وأضافت «فرانس إنفو» على موقعها الإلكتروني أن إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي في باريس تم مساء السبت 29 نوفمبر، بعد الساعة 5:30 مساءً بقليل، إثر تلقي بلاغ بوجود تهديد أمني.