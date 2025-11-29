إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي في باريس إثر إنذار بوجود قنبلة

وأضافت «فرانس إنفو» على موقعها الإلكتروني أن إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي في باريس تم مساء السبت 29 نوفمبر، بعد الساعة 5:30 مساءً بقليل، إثر تلقي بلاغ بوجود تهديد أمني.