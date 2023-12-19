"لمّ الشمل حلم بعيد المنال".. ويلات الحرب تروي عن شتات ملايين السودانيين والمأساة

وعندما اندلع القتال في الخرطوم سارعت آلاف الأسر للفرار، في وقتٍ كان فيه أفراد بعضها خارج الخرطوم لظروف مختلفة وبعضهم لا يمتلك حتى أوراق ثبوتية أو جوازات سفر، مما أدى في حالات عديدة إلى تشتت أفراد الأسرة الواحدة في أكثر من بلد؛ لكن مع تطاول أمد الحرب وارتفاع تكاليف السفر وصعوبة الإجراءات قد تصبح أمنية جمع الشمل بعيدة المنال بالنسبة لكثيرين؛ خصوصاً بعد تدهور الأوضاع في ود مدني التي كانت تعد حتى الأحد نقطة الارتكاز الرئيسة والأكثر أماناً في وسط البلاد.