"الدفاع البريطانية": روسيا تواجه نقصاً في العمالة سيؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد

وأضافت الوزارة في تحديثها المعتاد بشأن الحرب في أوكرانيا، عبر "تويتر"، أنه "على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أفادت تقارير بانخفاض عدد السكان الروس بواقع مليوني شخص أكثر مما كان متوقعاً، وأن التعبئة، والهجرة المرتفعة بأعلى مستوى تاريخي لها، والشيخوخة وتراجع عدد السكان، كل ذلك يحد من عرض العمالة".