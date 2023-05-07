"الدفاع البريطانية": روسيا تواجه نقصاً في العمالة سيؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الأحد)، أن "روسيا تواجه نقصاً في العمالة من المرجح أن يؤدي إلى تراجع في النمو المحتمل للاقتصاد الروسي، وأن يخاطر بتفاقم التضخم".
وأضافت الوزارة في تحديثها المعتاد بشأن الحرب في أوكرانيا، عبر "تويتر"، أنه "على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أفادت تقارير بانخفاض عدد السكان الروس بواقع مليوني شخص أكثر مما كان متوقعاً، وأن التعبئة، والهجرة المرتفعة بأعلى مستوى تاريخي لها، والشيخوخة وتراجع عدد السكان، كل ذلك يحد من عرض العمالة".
وأشارت إلى أن "هناك 100 ألف من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو 10 في المائة من القوة العاملة في القطاع، غادروا عملهم في عام 2022 ولم يعودوا بحسب تقديرات وزارة الاتصالات الروسية".