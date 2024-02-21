سجالات حادة وفوضى بالبرلمان البريطاني أثناء مناقشة مقترح بشأن غزة

وظهر الانزعاج على رئيس مجلس العموم ليندسي هويل في مواجهة غضب النواب، وانتهى به الأمر بالاعتذار عن الطريقة التي سارت بها الأمور، بعد أن أوضح أنه كان يهدف إلى السماح بإجراء نقاش أوسع.