6 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس رغم سريان الهدنة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على خيام للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى ستة أشخاص.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس، بدعوى وجود قيادي بارز في لواء رفح التابع لحركة "حماس".
وفي السياق ذاته، أعلنت القناة الإسرائيلية 12 أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن في الوقت الحالي غارات على رفح وخان يونس جنوبي القطاع، فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "إسرائيل أبلغت الآلية الأميركية – غرفة التنسيق الأميركية الإسرائيلية – بالهجوم قبل تنفيذه".
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان له إلى أن عناصر من حركة "حماس" هاجموا قوات الاحتلال في رفح، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود. وقال البيان: "ردًا على هذا الخرق، استهدف الجيش، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك، أحد عناصر الحركة جنوب قطاع غزة".
وأكد البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل انتشارها في المنطقة "وفقًا للاتفاق"، مع الاستمرار في إزالة ما وصفه بـ"التهديدات الفورية".
واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، عقب الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" داخل الأراضي المحتلة، وأسفر عن مقتل 1221 شخصًا.
ومنذ ذلك الحين، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن إجمالي عدد الشهداء ارتفع إلى 70,117 شخصًا على الأقل، منذ بداية العدوان.
وأشارت الوزارة إلى أن 360 فلسطينيًا قُتلوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار المؤقت.