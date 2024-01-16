"مقلق للغاية".. الأمم المتحدة تحذّر من خطورة التوتّر في جنوب لبنان

حذّر المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، أندريا تيننتي، اليوم "الثلاثاء"؛ من أنّ الوضعَ المتوتّر الحالي في الجنوب اللبناني مقلقٌ للغاية، مع استمرار القصف المتبادل بشكل شبه يوميّ عبر حدود لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي.