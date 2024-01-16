"مقلق للغاية".. الأمم المتحدة تحذّر من خطورة التوتّر في جنوب لبنان

حذّر المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، أندريا تيننتي، اليوم "الثلاثاء"؛ من أنّ الوضعَ المتوتّر الحالي في الجنوب اللبناني مقلقٌ للغاية، مع استمرار القصف المتبادل بشكل شبه يوميّ عبر حدود لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأوضح "تيننتي" أن "رئيس البعثة كان على اتصال دائم مع الأطراف لمحاولة تخفيف ونزع فتيل التوتر، وكذلك منع سوء التفاهم؛ وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف: أن "اليونيفيل" هي المنظمة الوحيدة في الوقت الحالي التي لديها القدرة على الحفاظ على العلاقات وقنوات الاتصال المفتوحة مع كلٍّ من: الجيش الإسرائيلي، ومع الجيش اللبناني، والسلطات اللبنانية.