فلسطين.. وزارة الاتصالات تحذر من توقف خدماتها في غزة بهذا التاريخ

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن "سدر" قوله في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن الأمر "سيؤثر في الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها، مما قد يتسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الاستغاثة، وهو ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وحرمان أهلنا في غزة بشكل متعمد من حقهم في الاتصال والتواصل، ولا سيما في ظل النزوح والقصف المستمر".