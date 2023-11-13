فلسطين.. وزارة الاتصالات تحذر من توقف خدماتها في غزة بهذا التاريخ

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل، بسبب نفاد الوقود؛ مما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن "سدر" قوله في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن الأمر "سيؤثر في الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها، مما قد يتسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الاستغاثة، وهو ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وحرمان أهلنا في غزة بشكل متعمد من حقهم في الاتصال والتواصل، ولا سيما في ظل النزوح والقصف المستمر".
وأضاف أن "الطواقم الفنية بذلت جهودًا جبارة في الميدان، من أجل إصلاح الأعطال وإبقاء الخدمة مستمرة رغم العدوان المستمر والمخاطر المحيطة بهم".