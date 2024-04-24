وزير دفاع إسرائيلي سابق يهاجم مصر ويتّهمها بالازدواجية

هاجم عضوُ الكنيست ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان"، مصرَ، زاعمًا أنها خرقت التفاهمات مع إسرائيل، متّهمًا إياها بالازدواجية.
وادّعى "ليبرمان" أن القاهرة سمحت لعدد كبير من مسلحي "حماس"، بمن فيهم الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، بالخروج من معبر رفح لتلقّي العلاج الطبي في سيناء.
وواصل "ليبرمان" هجومه على مصر في صفحته الرسمية بموقع "إكس"، مُدّعيًا أنها تسمح بنقل حاويات سجائر إلى قطاع غزة.
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: "بالأمس، ربما بمناسبة عيد الفصح، نقلت مصر حاويات سجائر كاملة عبر معبر رفح إلى قطاع غزة".
وتابع: "إذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد سمحت مصر لعدد كبير من مسلّحي النخبة بحركة حماس، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في 7 أكتوبر، ليغادروا عبر معبر رفح برفقة مرافقين لهم لتلقّي العلاج، في تناقض تامّ مع كل التفاهمات مع إسرائيل".
كما اتّهم "ليبرمان" المستوى السياسي الإسرائيلي بغضّ النظر عمّا تفعله مصر، قائلًا: "آمل أن يتمّ العثور على مسؤول إسرائيلي كبير يتمتّع بالشجاعة ليوضح لمصر بطريقة جديدة وغير غامضة أن اللعبة المزدوجة التي يلعبونها غير مقبولة".
وختم كلامه قائلًا: "حان الوقت لضبط النظام في معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفيا، وحتى هذه الأيام عبر الأنفاق الموجودة تحت المحور وحماس تواصل صناعة التهريب".