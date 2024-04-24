وزير دفاع إسرائيلي سابق يهاجم مصر ويتّهمها بالازدواجية

وتابع: "إذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد سمحت مصر لعدد كبير من مسلّحي النخبة بحركة حماس، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في 7 أكتوبر، ليغادروا عبر معبر رفح برفقة مرافقين لهم لتلقّي العلاج، في تناقض تامّ مع كل التفاهمات مع إسرائيل".