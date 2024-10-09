إسرائيل تنشر قائمة اغتيالات تضم السيستاني والسنوار ونعيم قاسم وعبد الملك الحوثي وقآني

أعربت الحكومة العراقية عن رفضها أي مساس بمكانة المرجعية الدينية العليا في البلاد، محذرة من أن هذه الخطوة تشجع على توسيع دائرة العدوان وتعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي. وجاء البيان عقب نشر إحدى القنوات الإسرائيلية صورة للمرجع الديني الشيعي علي السيستاني من بين صور شخصيات أخرى، على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.
وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الأربعاء، رفض العراق حكومة وشعبًا بأشد العبارات أي مساس بمكانة المرجعية الدينية.
وكانت القناة 14 الإسرائيلية نشرت صورًا لعدد من الشخصيات قالت إنها مطلوبة لإسرائيل أبرزها المرجع الأعلى علي السيستاني وزعيم حركة حماس يحيى السنوار، ونائب الأمين العام لحـزب الله نعيم قاسم وعبد الملك الحوثي وإسماعيل قآني.