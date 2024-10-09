إسرائيل تنشر قائمة اغتيالات تضم السيستاني والسنوار ونعيم قاسم وعبد الملك الحوثي وقآني

أعربت الحكومة العراقية عن رفضها أي مساس بمكانة المرجعية الدينية العليا في البلاد، محذرة من أن هذه الخطوة تشجع على توسيع دائرة العدوان وتعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي. وجاء البيان عقب نشر إحدى القنوات الإسرائيلية صورة للمرجع الديني الشيعي علي السيستاني من بين صور شخصيات أخرى، على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.