الأمم المتحدة تحذر من تحول مقلق في تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل

حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم (الثلاثاء) من تحول مقلق في تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل خلال الأيام الماضية.
وقال رئيس البعثة الأممية وقائدها العام أرولدو لاثارو: "أودى هذا النزاع بحياة عدد كبير جداً من الأشخاص، وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية العامة. كما عرّض سبل العيش للخطر وغيّر حياة عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الخط الأزرق. ومع ذلك، فإننا نشهد الآن توسعاً وتكثيفاً للضربات".
وأضاف "لاثارو": "في الأيام الأخيرة، واصلنا عملنا النشط مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، ولكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحل السياسي لهذا النزاع للخطر".
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد وترك المجال لحل سياسي ودبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس في هذه المنطقة.