الأمم المتحدة تحذر من تحول مقلق في تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل

وقال رئيس البعثة الأممية وقائدها العام أرولدو لاثارو: "أودى هذا النزاع بحياة عدد كبير جداً من الأشخاص، وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية العامة. كما عرّض سبل العيش للخطر وغيّر حياة عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الخط الأزرق. ومع ذلك، فإننا نشهد الآن توسعاً وتكثيفاً للضربات".