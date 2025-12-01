ارتفاع حصيلة شهداء عدوان غزة إلى 70,112 والإصابات تتجاوز 170 ألفًا

وأكدت الوزارة وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق متعددة في القطاع.