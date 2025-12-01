ارتفاع حصيلة شهداء عدوان غزة إلى 70,112 والإصابات تتجاوز 170 ألفًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,112 شهيدًا و170,986 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن تسعة شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية بعد انتشالهم من تحت الركام، إلى جانب إصابة واحدة.
وأضافت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بلغ عدد الشهداء 356، فيما سُجلت 909 إصابات، وتم انتشال جثامين 616 شهيدًا.
وأكدت الوزارة وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق متعددة في القطاع.