وزير داخلية تركيا ردًّا على تعزية السفارة الأمريكية: نرفضها وسنرد على رسالتكم

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين: إن بلاده لا تقبل التعزية التي وجّهتها السفارة الأمريكية، عقب التفجير في شارع الاستقلال الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 82.
وأكد "صويلو" في تصريح، "أننا لا تقبل التعزية من السفارة الأمريكية، ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم"؛ مشددًا على أن "من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سوريا هو من نفذ الهجوم ضدنا".
وأعلن وفق "روسيا اليوم"، "أننا سنردّ بشكل قوي جدًّا على الرسالة التي وصلتنا من هذا الهجوم".