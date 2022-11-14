وزير داخلية تركيا ردًّا على تعزية السفارة الأمريكية: نرفضها وسنرد على رسالتكم

وأكد "صويلو" في تصريح، "أننا لا تقبل التعزية من السفارة الأمريكية، ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم"؛ مشددًا على أن "من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سوريا هو من نفذ الهجوم ضدنا".