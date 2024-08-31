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5 مصابين جرّاء هجوم مسلح على مستشفى حكومي في إسطنبول
مجهولون فتحوا النار ثم لاذوا بالفرار بسيارة كانوا يركبونها
أُصيب 5 أشخاصٍ في هجومٍ مسلحٍ شنّه مجهولون على قسم الطوارئ في مستشفى بهجيلي إيفلر الحكومي في إسطنبول.
وقال حاكم إسطنبول: "5 أشخاص أُصيبوا بينهم ضابط شرطة وأحد أفراد الدرك وأحد أفراد الأمن الخاص واثنان من المدنيين، في هجومٍ مسلحٍ شنّه مجهولون".
وأضاف، وفق "روسيا اليوم"، أن المصابين قيد العلاج، وجروحهم لا تشكل تهديداً على حياتهم.
وأفادت الأنباء بأن مجهولين فتحوا النار على قسم الطوارئ في المستشفى، ثم لاذوا بالفرار بسيارة كانوا يركبونها.
وتعرَّضت مباني المستشفى وسيارة إسعاف لطلقاتٍ نارية، كما تضرّر بعض السيارات، فيما يستمر البحث عن الجناة.