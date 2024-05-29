"وزير الخارجية الصيني": نعمل على مستقبل مشترك مع الدول العربية.. والأزمة الإنسانية الفلسطينية خطيرة

وأكمل: خلال العامين الماضيين، وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى مستوى جديد؛ حيث يبقى هذا الحجم الآن على المستوى القياسي البالغ 400 مليار دولار أمريكي، وهو 10 أضعاف ما كان عليه قبل 20 عامًا. كما يشهد التعاون الصيني العربي تقدمًا بارزًا في مجالات الطاقة والمالية والبنية التحتية وغيرها؛ حيث استوردت الصين 265 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية في عام، 2023 وهذا الرقم يشكل 47% من واردات الصين الإجمالية للنفط الخام من الخارج، كما يتقدم التعاون الصيني العربي في مجالات الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة النووية للأغراض المدنية والطاقة الهيدروجينية. وتدخل العملة الصينية إلى الدول العربية بشكل متسارع؛ إذ وقّعت أو مددت الصين اتفاقيات تبادل العملات المحلية مع كل من مصر والإمارات والسعودية، وأصدرت مصر بنجاح سندات الباندا في الصين.