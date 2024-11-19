"أصبح العالم على حافة كارثة".. ماذا يعني تخفيض "بوتين" عتبة استخدام الأسلحة النووية؟

ووقع بوتين على مرسوم ينفذ نسخة معدلة من العقيدة النووية الروسية، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر. ويبدو أن توقيت هذا الإعلان مدروس بعناية، حيث يهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى المجتمع الدولي. فمنذ بداية غزو أوكرانيا في عام 2022، سعى بوتين إلى استخدام التهديد النووي كأداة ردع، إلا أن نجاحه كان محدودًا، حيث استمرت المساعدات العسكرية الغربية في التدفق إلى أوكرانيا.