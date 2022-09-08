مسؤول: القوات الأميركية في أوروبا جاهزة للتعامل مع أي تهديد روسي

وقال المسؤول خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا، في قاعدة رامشتاين الأميركية في غرب ألمانيا: "إن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة نشر مزيد من الأنظمة الدفاعية في أوروبا إذا اقتضت الضرورة".