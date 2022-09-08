مسؤول: القوات الأميركية في أوروبا جاهزة للتعامل مع أي تهديد روسي

نقلت قناة "الحرة" عن مسؤول عسكري أميركي، اليوم (الخميس)، أن القوات الأميركية في أوروبا جاهزة للتعامل مع أي تهديد روسي في المنطقة.
وقال المسؤول خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا، في قاعدة رامشتاين الأميركية في غرب ألمانيا: "إن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة نشر مزيد من الأنظمة الدفاعية في أوروبا إذا اقتضت الضرورة".
وبين أن أنظمة باتريوت وأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي نشرت في بولندا وسلوفاكيا ورومانيا منذ أبريل الماضي؛ من أجل ضمان الردع فقط.
ولفت إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا، أظهرت للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أهمية التعاون ودمج القدرات وتعزيز مهام التدريب المشتركة لمواجهة التهديد الروسي.