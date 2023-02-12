"وزير الخارجية السابق" "خريستودوليدس" يفوز برئاسة قبرص

فاز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليدس، اليوم (الأحد)، بالانتخابات الرئاسية على منافسه الدبلوماسي أندرياس مافرويانيس بعد إحصاء جميع الأصوات.
وأظهرت النتائج الرسمية أن "خريستودوليدس" (49 عاماً) حصد 51.9 بالمئة من الأصوات، بالمقارنة مع المرشح المنافس أندرياس مافرويانيس (66 عاماً) الذي حصد 48.1 بالمئة من الأصوات، وفقاً لـ"رويترز".
و"خريستودوليدس" هو وزير الخارجية السابق، فيما كان الدبلوماسي مافرويانيس كبير المفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلاً دائماً لقبرص لدى الأمم المتحدة.