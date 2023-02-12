"وزير الخارجية السابق" "خريستودوليدس" يفوز برئاسة قبرص

وأظهرت النتائج الرسمية أن "خريستودوليدس" (49 عاماً) حصد 51.9 بالمئة من الأصوات، بالمقارنة مع المرشح المنافس أندرياس مافرويانيس (66 عاماً) الذي حصد 48.1 بالمئة من الأصوات، وفقاً لـ"رويترز".