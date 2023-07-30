الدنمارك تدرس سبلاً قانونية لفرض قيود على "احتجاجات حرق الكتب المقدسة"

وتفصيلاً، قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان إن الحكومة ترغب في "درس" إمكان التدخل في حالات تشتمل "على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، خصوصًا على الصعيد الأمني"، لافتة إلى أن "تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام".