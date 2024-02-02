"طنجرة ضغط مملوءة باليأس".. تحذير أممي من تصاعد القتال بغزة والفرار إلى رفح

وفي تصريحات منفصلة، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، ويُعتقد أن جميع الأطفال تقريباً في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.