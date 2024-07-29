"القتال قد يمتد لبضعة أيام".. مسؤولان إسرائيليان: سنضرب "حزب الله" دون الانجرار لحرب شاملة

ونفى "حزب الله" إطلاق الصاروخ، الذي أدى إلى مقتل الشباب، وذكر في بيان وزع في وقت مبكر من مساء السبت أنه أطلق صاروخًا على هدف عسكري في مرتفعات الجولان، وهي منطقة حدودية استولت عليها "إسرائيل" من سوريا بعد حرب الشرق الأوسط عام 1967، وضمّتها منذ ذلك الحين في خطوة غير معترف بها دوليًا بشكل عام.