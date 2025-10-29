"الأونروا": أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني ينضمون إلى "مساحات التعلم المؤقتة"

انضم أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة إلى مساحات التعلم المؤقتة التي أنشأتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني: "إنه في ظل وقف إطلاق النار، توسع برنامج "العودة إلى التعلم" في غزة، سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر شبكة الإنترنت"، مؤكدًا أن الوكالة ستواصل زيادة عدد المواقع.
وأضاف أن "الأونروا" تقدم دروسًا عبر الإنترنت تهدف إلى الوصول إلى نحو 300 ألف طفل في القطاع، موضحًا أن محو الأمية والتعليم يشكلان علاجًا لليأس والصدمات النفسية، مشيدًا بجهود معلمي "الأونروا".