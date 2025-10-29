"الأونروا": أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني ينضمون إلى "مساحات التعلم المؤقتة"

وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني: "إنه في ظل وقف إطلاق النار، توسع برنامج "العودة إلى التعلم" في غزة، سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر شبكة الإنترنت"، مؤكدًا أن الوكالة ستواصل زيادة عدد المواقع.