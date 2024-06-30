احتجاجات اليهود "المتشددين" تتحول إلى أعمال عنف ضد الشرطة الإسرائيلية في القدس

وتمخض عن هذا الترتيب القائم منذ فترة طويلة استياء شعبي، وهو الشعور الذي ازداد قوة خلال الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، حيث قُتل أكثر من 600 جندي، وتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مما قلب أعمالهم وحياتهم رأسًا على عقب.