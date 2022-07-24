الاحتلال يغتال شابين فلسطينيين في نابلس

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، شابين فلسطينيين في معركة بالأسلحة النارية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال قتلت الشابين عبد الرحمن صبح، ومحمد العزيزي، وأصابت ستة آخرين في الاشتباك الذي وقع في منزل في مدينة نابلس.
من جهته، أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، جريمة اغتيال الشابين عبد الرحمن صبح، ومحمد العزيزي في نابلس فجراً، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
من جانبه، ذكر أحد الجيران واسمه ناصر استيتيه (60 عاما) أنه سمع طلقات نارية من داخل المنزل قبل أن يطلق عناصر الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة على المنزل.
وأضاف أنهم كانوا ينادون على اسم شخص ويطلبون منه الاستسلام.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن القتيلين من أعضائها، وفقاً لـ"رويترز".
وأظهرت صور من الموقع مكان الحادث أن جزءا من الجدار في الطابق العلوي قد دمر.